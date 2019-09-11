Son Dakika Haberleri: Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmir- Uşak kara yolu Kavacık mevkisinde Naci Biber'in (75) yönetimindeki 35 EB 0983 plakalı otomobil, Emir Balcı (53) idaresindeki 45 K 0913 plakalı çekici ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Naci Biber ve eşi Ümran Biber (70), 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çekici operatörü, yara almadan kurtuldu. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa, İzmir, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:47 Kaynak: AA
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