Manisa'da trafik kazası 2 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat saat 23.00 sıralarında Halil Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Gizem Dedegül (29) yönetimindeki 48 APK 103 plakalı otomobil, 509 sokak üzerinden Halil İbrahim Caddesi istikametine sola dönmek için caddeye çıktığı sırada, tren yolu istikametinden yeni garaj yönüne giden Emre Yılmaz (42) idaresindeki 45 ABK 641 plakalı hafif ticari kamyonet Dedegül'ün kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araçta Yeni garaj istikametinden tren yolu istikametine giden karşı şeritten gelen Hüseyin Yamuk'un (50) kullandığı servis aracına önden çarptı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında araç sürücülerinden Dedegül ve Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.