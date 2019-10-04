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Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

40 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.


İzmir'den Turgutlu yönüne giden Özge Zeybek (34) yönetimindeki 45 RB 494 plakalı otomobil, Çepnidere kavşağı yakınlarında orta refüje çarptıktan sonra takla attı.


Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi daha hafif şekilde yaralandı.


Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılan İzmir Ankara E-96 Karayolu ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Turgutlu, Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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