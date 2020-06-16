Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza yerinden geçen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da aracını durdurarak, kaza ile ilgili bilgi aldı.

Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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