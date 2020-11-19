Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı

19.11.2020 22:03

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Fatih Bilgin (48) yönetimindeki 33 F 9120 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi Kavşağında Levent Namık Sarı'nın (28) kullandığı 35 KBP 52 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Fatih Bilgin ve otomobildeki Arzu Bilgin Erdem (40) 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer sürücü gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı

Otomobil, Turgutlu, Manisa, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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