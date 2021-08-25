Son dakika haber... Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle İzmir-Uşak kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazada, otomobil sürücüsü Çetin Acuroğlu, aynı araçta bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen 1 yolcu ağır yaralandı.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde otomobilin iki tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

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