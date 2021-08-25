Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin iki tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
İzmir- Uşak kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, Çetin Acuroğlu yönetimindeki 35 PCK 37 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Osman Ökkeş Kolukısa idaresindeki 33 E 4681 plakalı tıra, ardından İlyas Yalçınkaya'nın kullandığı 06 BN 3093 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Çetin Acuroğlu, aynı araçta bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen 1 yolcu ağır yaralandı.
Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İzmir-Uşak kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika