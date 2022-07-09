MANİSA'DA TRAFİK KAZASI 3 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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MANİSA'DA TRAFİK KAZASI 3 ÖLÜ, 2 YARALI

09.07.2022 19:33

MANİSA'da 2 otomobil çarpıştı.

MANİSA'da 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesinde, Gölmarmarma- Alaşehir Karayolu Taytan kavşağında meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne giden Mustafa Kalfa (38) yönetimindeki 35 DPG 935 plakalı otomobil, kavşaktan Taytan Mahallesi'ne dönmek isteyen Raif Demirel (64) yönetimindeki 35 DOK 93 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralı olduğu belirlenen sürücü Kalfa ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Kalfa'yı (37) ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Diğer otomobilin sürücüsü Demirel ise kaldırıldığı hastanede, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Gölmarmara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANİSA'DA TRAFİK KAZASI 3 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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