Manisa'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

22.07.2022 12:25
Manisa'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Sevişler Mahallesi İstanbul istikametinde sabah saat 07.50 sıralarında E.K. (E/45) idaresindeki 34 CTD 630 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan M.K. (E/21), G.K. (K/41) hafif şekilde, Y.K. (E/19) M.K. (K/16) ve araç şoförü E.K. (E/45) ağır şekilde yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Tragger, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
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