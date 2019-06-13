Son Dakika Haberleri: Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

7 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Yakıcı'nın (35) kullandığı 35 SAU 88 plakalı otomobil, İzmir - Ankara kara yolu Selvilitepe Mahallesi yol kavşağına geldiği sırada İdris Çetin (37) yönetimindeki 35 TOH 15 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki otomobilin sürücüleri ve Zeki Mert Yakıcı (3) isimli çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:59 Kaynak: AA
Turgutlu, Manisa, Güncel
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