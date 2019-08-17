Son Dakika Haberleri: Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Alaşehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Alaşehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alaşehir Yeni Garaj mevkisinde A.E.D'nin (36) kullandığı 35 LAJ 76 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Y.D (29) ve G.T (22) yaralandı.
Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor
Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:21 Kaynak: AA
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