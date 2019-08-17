Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Alaşehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alaşehir Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:21 Kaynak: AA
'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alaşehir Yeni Garaj mevkisinde A.E.D'nin (36) kullandığı 35 LAJ 76 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Y.D (29) ve G.T (22) yaralandı. Alaşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor
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