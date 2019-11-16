Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'da arıza yapan bir otomobile başka bir otomobilin çarptığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Manisa'da arıza yapan bir otomobile başka bir otomobilin çarptığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, arızalandığı için Turgutlu ilçesi Ergenekon Kavşağında durduğu öğrenilen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 AEJ 422 plakalı otomobile arkadan gelen Uğur Bingöl yönetimindeki 47 KT 818 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan çarpan araçtaki 2 yaşındaki Adar Bedirhanoğlu Songül Doğan (23) ve Şehriban Dağlı (23) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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