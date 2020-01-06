Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan Gül idaresindeki 16 ABS 136 plakalı otobüs, İzmir- Ankara kara yolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında, Mustafa Yakut'un kullandığı 45 TV 885 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Yakut ile yanında bulunan Hakan Turgut ve Bülent Canseven, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Değerli Taş, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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