Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Kahraman idaresindeki 35 ABU 34 plakalı otomobil, Uşak- İzmir Karayolu 4 Eylül Mahallesi Alpaslan Türkeş Kavşağında Salih Dursun idaresindeki 35 CLS 42 plakalı otomobille çarpıştı.
Dursun'un kullandığı otomobil içerisinde bulunan Galip Bekir Kurşun (15), Firdes Kahraman (58) ve Şifa Kurşun (47) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.