Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. R.K. (49) idaresindeki 07 SBK 60 plakalı otomobil, Yardere Mahallesi istikametinde, karşı yönden gelen E.Ç'nin (32) kullandığı 09 SM 078 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ve kamyonetteki bir kişi, Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildiler.

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