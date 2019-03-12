Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Yılmaz
(62) idaresindeki 07 ZZ 0698 plakalı kamyon ile Ahmet Uçmaz'ın (50) kullandığı 45 ET 613 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, Ahmet Uçmaz ile otomobilde bulunan Ahmet Uyumaz (58), Emine Uyumaz (55), Ayşe Dal (36) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:21 Kaynak: AA
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