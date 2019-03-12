Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (62) idaresindeki 07 ZZ 0698 plakalı kamyon ile Ahmet Uçmaz'ın (50) kullandığı 45 ET 613 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi kavşağında çarpıştı.


Kazada, Ahmet Uçmaz ile otomobilde bulunan Ahmet Uyumaz (58), Emine Uyumaz (55), Ayşe Dal (36) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:21 Kaynak: AA

Mehmet Yılmaz, Turgutlu, Manisa, Güncel
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