Son Dakika Haberleri: Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Uşak- İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Remzi Saat (24) idaresindeki 03 BT 077 plakalı sucuk yüklü minibüs, Şükrü Kaya'nın (54) kullandığı 07 HEK 05 plakalı tırla çarpıştı.

Arkadan gelen İmbat Balta (50) yönetimindeki 71 DK 049 otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı.

Kazada, Remzi Saat minibüste sıkıştı, otomobil sürücüsü İmdat Balta ile aynı araçta bulunan Neriman Balta (48) ve Salih İhsan Balta (11) yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan Remzi Saat itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Salihli ve Kula Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Remzi Saat'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu bir saat trafiğe kapandı.

Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakan Balta ve ailesi Türkiye'ye dönme kararı aldı: Ülkeme can feda
Ağır siklet boks şampiyonu Errol Spence Jr yoğun bakımda! Sınırda yoğun çatışma sesleri! Terör mevzileri ateş altına alındı Teröristler Şanlıurfa ve Mardin'e havan ve füzelerle saldırdı: 7 şehit, 68 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 01:34:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]