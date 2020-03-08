Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

36 dakika önce

Manisa'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Manisa'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Mimar Sinan Bulvarı Cemal Ergün Caddesi Kavşağında meydana geldi. Cemal Engin D. yönetimindeki 45 AEU 965 plakalı motosiklet, Cemal Ergün Caddesi yönüne seyir halinde olan 45 UT 105 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Cemal Engin D. ve yolcu konumunda bulunan Tamer G. ile birlikte hafif ticari araçtaki Dilek K. (49) ve Burçak K. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Cemal Engin D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Cemal Engin, Motosiklet, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:03 Kaynak: İHA
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