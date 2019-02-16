Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

2 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Manisa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alaşehir'den Salihli istikametine giden M.E.K (75) idaresindeki 45 ABL 870 plakalı otomobil, Köseali mevkisinde, refüje çarptıktan sonra takla attı.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Salihli, Alaşehir, Manisa, Güncel
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