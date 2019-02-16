Manisa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
2 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alaşehir'den Salihli
istikametine giden M.E.K (75) idaresindeki 45 ABL 870 plakalı otomobil, Köseali mevkisinde, refüje çarptıktan sonra takla attı.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 4 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:17 Kaynak: AA
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