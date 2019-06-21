Son Dakika Haberleri: Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Dündar (48) yönetimindeki 06 EY 7880 plakalı otomobil, Turgutlu ilçesindeki alt geçitte karşı şeride geçerek duvara çarptı. Sürücü Dündar ile aynı otomobildeki Remziye Dündar (87), Hüseyin Dündar (55), Mehmet Dündar (52) ve Ali Dündar (28) yaralandı.
AKS ekibinin otomobil kapısını keserek çıkardığı yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:04 Kaynak: AA
Turgutlu, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurduğu eşek çiftliğinde para basıyor Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran çağrısı: Muhakkak sandığa gidip hakkınıza sahip çıkın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 21:22:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]