Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

43 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Manisa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi eski Alaşehir - Salihli karayolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli istikametine giden Mustafa G. idaresindeki 17 KS 044 plakalı otomobil karşı yönden gelen Yunus G. (45) yönetimindeki 45 ZN 786 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mustafa G. idaresindeki araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan Mustafa G. Hanife G., Burcu G., Buket G. Enes G. ile Yunus G. ve Hüseyin A.'ya ilk müdahalelerinin ardından Alaşehir ve Salihli'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Hüseyin A. ve Mustafa G.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:06 Kaynak: İHA

Salihli, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa
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