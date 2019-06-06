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Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı

21 dakika önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Salihli'den Demirci istikametine giden İ.S. (51) yönetimindeki 45 Z 3727 plakalı otomobil, İkizkuyu Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen T.Ö. idaresindeki 35 AT 1088 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki aracın sürücüleri İ.S. ve T.Ö'nün yanı sıra Ö.Ö. (35), A.E.Ö. (14), İ.Ö. (12), M.Ö. (10), M.Ö (9) ve E.Ö. (4) yaralandı.
Ambulanslarla Köprübaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Köprübaşı, Manisa, Güncel
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