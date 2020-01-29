Manisa'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu trafiğe iki saat kapandı, yolda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tankerin kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan ağır yaralı sürücü Çetin, Salihli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak- İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Abdullah Çetin idaresindeki 03 L 2254 plakalı tanker, aynı yönde seyir halinde olan Rifat Şanlı yönetimindeki 42 ACJ 654 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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