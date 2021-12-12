Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki kişi Manisa Şehir Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Kazada motosiklet sürücüsü Eken ile motosiklette yer alan ismi henüz öğrenilemeyen yolcu yaralandı.

Halil Erdoğan Caddesi Devlet Hastanesi kavşağında Emrecan Elma İdaresindeki 06 BYD 326 plakalı otomobil ile Fırat Eken İdaresindeki 45 AGG 161 plakalı motosiklet çarpıştı.

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Manisa 'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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