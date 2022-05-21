Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

21.05.2022 00:47
Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman K. idaresindeki 45 J 0762 plakalı minibüs, Mimar Sinan Bulvarı Gediz Işıklı Kavşağı'nda ışıkta bekleyen Halil O. yönetimindeki 09 R 3075 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Minibüs, Manisa, Güncel, Son Dakika

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