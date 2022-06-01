Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

01.06.2022 11:55
Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ahmetli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ahmetli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamil Özdoğru (62) idaresindeki 35 AZF 54 plakalı otomobil, İzmir- Ankara kara yolu Gökkaya Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından takla atarak yol kenarındaki ağaca çarptı..

Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Ramazan Yedekçi (40) yaralandı.

Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Otomobil, Ankara, Güncel, Son Dakika

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