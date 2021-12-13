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Trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

13.12.2021 06:41

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarparak yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarparak yaralandı.

Barış Mahallesi tren yolu üst geçidinde plakasız motosikletiyle seyreden A.A. (32) direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.A'nın alkollü olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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