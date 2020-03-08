Manisa'da trafik uygulamasında 2 bin 130 araç kontrol edildi - Son Dakika

Manisa'da il genelinde yapılan 3 saatlik trafik uygulamasında 2 bin 130 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde eş zamanlı olarak trafik uygulaması yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren uygulamada 23 sabit noktada, 26 ekip ve 207 polis görev aldı.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 2 bin 130 araç kontrol edilirken, 5 bin 800 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Uygulamada, 18 araç trafikten men edildi, 72 bin 958 lira ceza kesildi.

GBT sorgulamalarında ise haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 22 kişi yakalandı, 4 sürücüye de alkollü olduğu gerekçesi ile işlem yapıldı.