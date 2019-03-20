Manisa'da Traktör Devrildi: 1 Ölü
1 saat önce
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Şehzadeler
ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Salih Göbeklioğlu'nun (83) kullandığı traktör, Helvacı mevkisinde devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 ve jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Göbeklioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye
ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Göbeklioğlu'nun cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:06 Kaynak: AA
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