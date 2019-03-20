Son Dakika Haberleri: Manisa'da Traktör Devrildi: 1 Ölü

Manisa'da Traktör Devrildi: 1 Ölü

1 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Salih Göbeklioğlu'nun (83) kullandığı traktör, Helvacı mevkisinde devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 ve jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Göbeklioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Göbeklioğlu'nun cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:06 Kaynak: AA

İtfaiye, Şehzadeler, Manisa, Güncel
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