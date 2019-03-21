Son Dakika Haberleri: Manisa'da Traktör Devrildi: 1 Ölü

Manisa'da Traktör Devrildi: 1 Ölü

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Esenyazı Mahallesi'nde Halil Zeybek (42) idaresindeki 45 LT 381 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Zeybek tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:43 Kaynak: İHA

Kula, Manisa, 3. Sayfa
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