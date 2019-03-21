Manisa'da Traktör Devrildi: 1 Ölü
1 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Kula
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Esenyazı Mahallesi'nde Halil Zeybek (42) idaresindeki 45 LT 381 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi
'ndeki ilk tedavisinin ardından Salihli
Devlet Hastanesine sevk edildi. Zeybek tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:43 Kaynak: İHA
Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı
Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Erdek Belediye Başkanı Görevden Alındı