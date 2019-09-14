Manisa'da traktör devrildi: 1 yaralı

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Korukmaz'ı Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı. Korukmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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