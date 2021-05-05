Manisa'da traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Çevredeki vatandaşların ve ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan sürücü Çetintaş, ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akyar mevkisindeki tarlasını süren Mehmet Ali Çetintaş (49), kullandığı 45 PB 185 plakalı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu aracın altında kaldı.

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