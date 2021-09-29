Manisa'da traktör römorkundan düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkundan düşen kişi yaralandı.
Mehmet Candan idaresindeki üzüm çuvalı yüklü 58 EH 357 plakalı traktörün römork kapağı Akkeçili Mahallesi yakınlarında açıldı. Çuvalların yola düştüğü sırada römorkta oturan Dilaver Altun da yere düştü.
Yaralanan Altun, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yola saçılan üzüm çuvalları vatandaşlar tarafından traktöre yüklendi.
Kaynak: AA
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