Manisa'da traktör sulama kanalına düştü: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 77 yaşındaki sürücü kurtarılamadı.

Kaza, Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Gündüz Akça (77) kendisine ait tarlasında 45 DF 846 plakalı traktörü ile çapa çektiği esnada, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybedip Devlet Su İşlerine (DSİ) ait boş sulama kanalına düştü. Kazada ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 77 yaşındaki sürücü Akça, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA