Son Dakika Haberleri: Manisa'da Traktör Yaya Geçidinde Çocuklara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'da Traktör Yaya Geçidinde Çocuklara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Manisa'da, traktörün yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'da Traktör Yaya Geçidinde Çocuklara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Manisa'da, traktörün yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.T. idaresindeki 45 UF 760 plakalı traktör, 75. Yıl Bulvarı'ndaki yaya geçidinde yolun karşıya geçmeye çalışan D.A (15), M.E.B (5) ile Yağız B (5) adlı kuzenlere çarptı.

Yaralanan çocuklardan Yağız B, özel bir sağlık kuruluşuna, diğerleri ise Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yağız B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan traktör sürücüsünün işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:00 Kaynak: AA
Manisa, Güncel
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