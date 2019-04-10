Manisa'da Traktör Yaya Geçidinde Çocuklara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa
'da, traktörün yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre A.T. idaresindeki 45 UF 760 plakalı traktör, 75. Yıl Bulvarı'ndaki yaya geçidinde yolun karşıya geçmeye çalışan D.A (15), M.E.B (5) ile Yağız B (5) adlı kuzenlere çarptı.
Yaralanan çocuklardan Yağız B, özel bir sağlık kuruluşuna, diğerleri ise Merkezefendi
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Yağız B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan traktör sürücüsünün işlemleri devam ediyor.