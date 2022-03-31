Manisa'da traktörle duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da traktörle duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

31.03.2022 16:50
Manisa'da traktörle duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde çalıştırdığı traktörle duvarın arasında kalarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çalıştırdığı traktörle duvarın arasında kalarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Beylikli Mahallesi'nde garajda park halindeki traktörüne binmeden kontağı çevirerek çalıştıran Y.Ş. (65), viteste kalan aracın aniden hareket etmesi sonucu tekerlerle duvar arasında kaldı.

Sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da traktörle duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da traktörle duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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