Manisa'da traktörün altında kalan kişi öldü
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:55 Kaynak: AA
'nın Alaşehir
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Göktaş (69) idaresindeki 45 KA 0879 traktör Dağhacıyusuf Mahallesi Sarıyar
Deresi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Göktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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