Son Dakika Haberleri: Manisa'da traktörün altında kalan kişi öldü
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Manisa'da traktörün altında kalan kişi öldü

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Manisa'da traktörün altında kalan kişi öldü, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Göktaş (69) idaresindeki 45 KA 0879 traktör Dağhacıyusuf Mahallesi Sarıyar Deresi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Göktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:55 Kaynak: AA
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