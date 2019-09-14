Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
1 saat önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Manisa'nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Ulacık Mahallesi Kamışlı mevkisinde Celil Korukmaz (32) yönetimindeki 45 HT 269 plakalı traktör devrildi.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Korukmaz kurtarılamadı.
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