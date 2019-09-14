Son Dakika Haberleri: Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Ulacık Mahallesi Kamışlı mevkisinde Celil Korukmaz (32) yönetimindeki 45 HT 269 plakalı traktör devrildi.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Korukmaz kurtarılamadı.

Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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