Manisa'da traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Şafak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi

Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı