Manisa'da tren hattında elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde istasyonda bekleyen yük trenindeki konteynerin üzerine çıkan çocuk, hattaki elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye istasyonunda bekleyen yük treninin vagonundaki konteynere çıkan Şükrü Can Yaşar (14), hattaki elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuğun kurtarılması için çalışma başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hattaki akımın kesilmesi için harekete geçti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, bu sırada yattığı yerden zaman zaman doğrularak yeniden akıma kapılma tehlikesi yaşayan çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.

Akımın kesilmesinin adından merdivenle vagondaki konteynerin üzerine çıkan itfaiye ve sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar oluşan Yaşar'a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, görgü tanıkları, akranları tarafından tren yoluna kovalanan Yaşar'ın tırmanarak çıktığı konteynerde, hattaki akıma kapıldığını söyledi.