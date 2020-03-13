Manisa'da tren kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da tren kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da tren kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hemzemin geçide kontrolsüz giren araca yolcu treni çarptı.

Manisa'da tren kazası: 1 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hemzemin geçide kontrolsüz giren araca yolcu treni çarptı. Kazada ön tarafı parçalanan aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Uşak– İzmir seferini yapan 362606 sefer sayılı tren bu sabah saat 8.50 sularında Alaşehir Kemer mevkisinde, hemzemin geçide kontrolsüz giren Ahmet A. idaresindeki 45 KB 0192 plakalı otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle ön tarafı parçalanan aracın sürücüsü Ahmet A. (53) yaralandı. Kazada vücudunda kırıklar oluşan Ahmet A. Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Uşak–İzmir seferini yapan yolcu treni kazadan dolayı yarım saatlik rötardan sonra yoluna devam etti. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, İzmir, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
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