Son Dakika Haberleri: Manisa'da Tüfekle Başından Vurulan Kişi Öldü

Manisa'da Tüfekle Başından Vurulan Kişi Öldü

58 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da Tüfekle Başından Vurulan Kişi Öldü, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ilgınköy Mahallesi'nde ikamet eden N.G (77), alacaklı olduğunu iddia ettiği Süleyman Keskin'in (53) evine giderek borcunu ödemesini istedi.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında N.G'nin tüfekle ateş etmesi sonucu başından vurulan Keskin olay yerinde hayatını kaybetti.

Süleyman Keskin'in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

N.G. ise jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:11 Kaynak: AA

Keskin, Alaşehir, Manisa, Güncel
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