Manisa'da Tüfekle Başından Vurulan Kişi Öldü
58 dakika önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde, aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ilgınköy Mahallesi'nde ikamet eden N.G (77), alacaklı olduğunu iddia ettiği Süleyman Keskin
'in (53) evine giderek borcunu ödemesini istedi.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında N.G'nin tüfekle ateş etmesi sonucu başından vurulan Keskin olay yerinde hayatını kaybetti.
Süleyman Keskin'in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
N.G. ise jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:11 Kaynak: AA
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