Son Dakika Haberleri: Manisa'da Tüfekle Başından Vurulan Kişinin Ölmesi

Manisa'da Tüfekle Başından Vurulan Kişinin Ölmesi

53 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 80 yaşındaki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da Tüfekle Başından Vurulan Kişinin Ölmesi, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 80 yaşındaki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Ilgınköy Mahallesi'nde kavga ettiği Süleyman Keskin'i (53) öldürdüğü iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan N.G. (80), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen N.G, yaşı ve kanser hastası olması göz önünde bulundurularak, elektronik kelepçe ve ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

Ilgınköy Mahallesi'nde ikamet eden N.G. alacaklı olduğunu iddia ettiği Süleyman Keskin'in evine giderek borcunu ödemesini istemiş, çıkan kavgada N.G'nin tüfekle ateş etmesi sonucu başından vurulan Keskin olay yerinde hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:58 Kaynak: AA

Keskin, Manisa, Güncel
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