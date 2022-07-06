Manisa'da TÜGVA'nın düzenlediği yaz okuluna 1300'ü aşkın öğrenci katıldı - Son Dakika
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Manisa'da TÜGVA'nın düzenlediği yaz okuluna 1300'ü aşkın öğrenci katıldı

06.07.2022 11:52
Manisa'da TÜGVA'nın düzenlediği yaz okuluna 1300'ü aşkın öğrenci katıldı

Manisa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okuluna 1300'ü aşkın öğrenci katıldı.

Manisa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okuluna 1300'ü aşkın öğrenci katıldı.

TÜGVA İl Temsilcisi Osman Güreser, il genelindeki kurslarda 60 kişilik öğretmen kadrosunun eğitim verdiğini kaydetti.

Öğrencilere 12 branşta eğitim hizmeti sunulduğunu belirten Güreser, "Gerçekleştirdiğimiz yaz okulları 1300'den fazla öğrencimizin katılımıyla devam ediyor. Kur'an-ı Kerim, adabımuaşeret, değerler eğitiminin yanı sıra öğrencilere Osmanlıca, İngilizce, zeka oyunları, diksiyon, drama, beden eğitimi, yüzme, okçuluk öğretiliyor. Bizler çocuklarımızı eğlendirirken öğretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Osman Güreser, "Bir Yaz Bin Gelecek" temasıyla düzenlenen yaz okulunun il ve ilçelerdeki 10 okulda devam ettiğini aktardı.

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Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da TÜGVA'nın düzenlediği yaz okuluna 1300'ü aşkın öğrenci katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da TÜGVA'nın düzenlediği yaz okuluna 1300'ü aşkın öğrenci katıldı - Son Dakika
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