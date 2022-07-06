Osman Güreser, "Bir Yaz Bin Gelecek" temasıyla düzenlenen yaz okulunun il ve ilçelerdeki 10 okulda devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da TÜGVA'nın düzenlediği yaz okuluna 1300'ü aşkın öğrenci katıldı - Son Dakika

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