Son Dakika Haberleri: Manisa'da Türk Halk Müziği Konseri

Manisa'da Türk Halk Müziği Konseri

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Şener Akıncı'nın şefliğinde sahne aldı.

Manisa'da Türk Halk Müziği Konseri, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Şener Akıncı'nın şefliğinde sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi Lale Salonu'nda verilen konserde, Anadolu'nun birçok yöresinden türküler seslendirildi.

Orkestra ve koronun performansı, izleyicilerden beğeni aldı. Konserin sonunda protokol üyeleri orkestra şefi Sener Akıncı'ya çiçek takdim etti.

Konseri Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Şube Müdürleri ile çok sayıda sanatsever takip etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Aksoy, "Bugün burada Konservatuvarımız Türk Halk Müziği Korosu bizlere adeta Anadolu kokan bir gece yaşattı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Manisa, Kültür Sanat
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