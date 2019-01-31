Manisa'da Tütün Alımları Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kilogramı 21 liraya alıcı bulan tütündeki fiyatlar, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kilogramı 21 liraya alıcı bulan tütündeki fiyatlar, üreticinin yüzünü güldürüyor.



Demirci Ziraat Odası Yaş Meyve Alım Merkezi'nde özel firma temsilcilerinin yaptığı alımlarda tütüne baş fiyat olarak 21 lira veriliyor. Firmalara tütünlerini teslim eden üreticiler, geçen yıl 16 liradan satılan tütünün bu yıl 21 liradan alıcı bulmasının mutluluğunu yaşıyor.



Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede 18 mahallede tütün üretildiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 16 liradan 900 ton civarında tütün alımı yapıldı. Bu yıl fiyatlar 21 lira. Üretici bu yılki fiyattan memnun." dedi.



Oda olarak üreticileri sürekli alternatif ürünlere yönlendirdiklerini ifade eden Karakaya, "Bilinçli tarım üretimi için çiftçilerimize odamızda seminerler düzenliyoruz. Tütün de üreticimizi sürekli bilinçlendirdiğimiz ürünlerden biri. Her geçen yıl kalitede ve verimde önemli aşama katediyoruz." diye konuştu.



İmrenler mahallesinde 25 yıldır tütün yetiştirdiğini aktaran İsmail Çınar da "Bu yıl 2 ton tütün üretimi yaptım. Geçtiğimiz yıl tütünlerimi 16 liradan satmıştım. Bu yıl 5 liraya yakın bir artış var. Bu da biz üreticileri memnun ediyor. Tütünlerimizi teslim ettikten sonra 10 içinde paralarımızı alıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

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