Manisa'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kaçak ürün bulunduğunu belirledi.
Baskın düzenleyen ekipler 8 bin 500'ü dolu 90 bin 500 makaron ile 14 kilogram kıyılmış tütüne el koydu.
Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli M.İ'yi (30) gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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