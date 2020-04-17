Manisa'da ücretsiz maske dağıtımı başladı - Son Dakika

Manisa'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskelerin dağıtımına başlandı.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların e-Devlet ve e-PttAvm üzerinden talep etmesi üzerine gönderilen ve içerisinde 5 adet cerrahi maske bulunan paketler, görevlilerce vatandaşları adreslerine teslim edildi.

Açıklamada, vatandaşların https://basvuru.turkiye.gov.tr ve https://maske.epttavm.com internet adresleri üzerinden kendileri ile 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla aynı hanede bulunan aile bireyleri için 3 katlı 5'er adet ücretsiz maske talebinde bulunabildikleri hatırlatıldı.