Uçuruma devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Çalılara takılarak duran motosikletteki sürücü Muhterem Arı ile eşi Ziynet Arı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

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