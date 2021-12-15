Manisa'da Uçuruma Düşen 8 Aylık Gebe İnek Kurtarıldı - Son Dakika

Yunusemre ilçesi Asmacık mahallesindeki Pamuklu mevkiinde Bahattin Gürdal'a ait 8 aylık gebe inek 40 metreden uçuruma yuvarlandı. İnekler otlarken sürüdeki bir inek, uçurumdan düştü ve dere yatağının kenarına yuvarlandı. Su kenarında mahsur kalan ineğin sahibi Bahattin Gürdal, ineğin kurtarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ihbarda bulundu. İneğin uçuruma düştüğü sarp bölgeye 1 saatlik traktör yolculuğu sonrasında ulaşan 6 kişilik itfaiye ekibi, 4 saatlik zorlu uğraşın ardından ineği düştüğü dere yatağı kenarından çıkararak sahibine teslim etti.

"İneğimize herhangi bir zarar gelmeden kurtardılar"

İneğin sahibi Bahattin Gürdal, "İneğimiz otlarken dere yatağına yakın bir yamaçtan aşağıya düşüyor. Bizimde kurtaracak imkanımız olmadığı için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını aradık. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. İtfaiye personeli arkadaşlarımız herhangi bir zarar gelmeden ineğimizi kurtardılar. Hepsinden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.