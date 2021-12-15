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MANİSA'DA UÇURUMA DÜŞEN 8 AYLIK GEBE İNEK KURTARILDI - Son Dakika

MANİSA'DA UÇURUMA DÜŞEN 8 AYLIK GEBE İNEK KURTARILDI

15.12.2021 17:07

MANİSA'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Asmacık Mahallesi'nde 40 metrelik uçuruma düşen 8 aylık gebe inek, 4 saatlik çaba sonucunda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Asmacık Mahallesi'nde 40 metrelik uçuruma düşen 8 aylık gebe inek, 4 saatlik çaba sonucunda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunusemre ilçesi Asmacık Mahallesi'ndeki Pamuklu mevkiinde Bahattin Gürdal'a ait 8 aylık gebe inek 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Su kenarında mahsur kalan ineğin sahibi Bahattin Gürdal, ineğin kurtarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ihbarda bulundu. İneğin uçuruma düştüğü sarp bölgeye 1 saatlik traktör yolculuğu sonrasında ulaşan 6 kişilik itfaiye ekibi, kurtarma çalışması başlattı. 4 saatlik zorlu uğraşın ardından inek, düştüğü uçurumdan kurtarıldı. Sedyeye bağlanan inek, daha sonra kurulan bir merdivenin üzerinden halat yardımıyla yukarı çekilerek bulunduğu yerden çıkartılıp, sahibine teslim edildi.

İneğin sahibi Bahattin Gürdal, "İneğimiz otlarken dere yatağına yakın bir yamaçtan aşağıya düşüyor. Bizimde kurtaracak imkanımız olmadığı için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını aradık. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi verdi. İtfaiye personeli arkadaşlarımız herhangi bir zarar gelmeden ineğimizi kurtardılar. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

MANİSA'DA UÇURUMA DÜŞEN 8 AYLIK GEBE İNEK KURTARILDI
MANİSA'DA UÇURUMA DÜŞEN 8 AYLIK GEBE İNEK KURTARILDI
MANİSA'DA UÇURUMA DÜŞEN 8 AYLIK GEBE İNEK KURTARILDI
MANİSA'DA UÇURUMA DÜŞEN 8 AYLIK GEBE İNEK KURTARILDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'DA UÇURUMA DÜŞEN 8 AYLIK GEBE İNEK KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANİSA'DA UÇURUMA DÜŞEN 8 AYLIK GEBE İNEK KURTARILDI - Son Dakika
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